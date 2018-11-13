Добавлен третий абзац.

МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Индивидуальных соглашений для автопрома в РФ не будет, поддержка будет максимально прозрачной, рассказал вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Индивидуальных соглашений не будет. Нет такого бизнесмена, который не мечтал бы получить монополию с тем, чтобы убить всех конкурентов и одному производить что-нибудь такое, дряхленькое, старенькое и подороже продавать. Но этого не будет. Мы обеспечим максимально прозрачную поддержку и справедливое распределение государственных ресурсов для того, чтобы все были в равных условиях", — сказал вице-премьер.

Козак напомнил, что сегодня вечером встречается с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти для определения направлений поддержки автопрома. Задача государства в том, чтобы найти сбалансированное решение среди предложений автопрома, чтобы создать равные конкурентные условия для отрасли как внутри страны, так и за ее пределами, отметил Козак.