БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Европарламент одобрил законопроект, предполагающий введение в Евросоюзе цели довести до минимум 32% долю возобновляемой энергии в общем объеме ее потребления к 2030 году, говорится в сообщении ЕП.

"К 2030 году… доля энергии из возобновляемых источников должна быть не менее 32% от общего финального потребления ЕС", — говорится в релизе.

Эта цель будет вновь оценена к 2023 году, ее показатели могут быть повышены, но не снижены.

Теперь решение должен одобрить Совет стран ЕС, ожидается, что это произойдет в ближайшие недели, свидетельствует сообщение Еврокомиссии. Затем текст решения должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС и сможет вступить в силу через три дня после этого.