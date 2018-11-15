МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2018 года уменьшилась на 1,7% в годовом выражении и достигла 1,755 миллиарда евро, говорится в отчете компании.

Прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 4,05 евро против 4,12 евро в аналогичном периоде годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась на 1,1% — до 2,386 миллиарда евро. Выручка от продаж сократилась на 0,8% — до 15,015 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Henkel выросла на 8,9% год к году — до 614 миллионов евро. Чистая прибыль на привилегированную акцию составила 1,42 евро по сравнению со значением прошлого года в 1,30 евро. Операционная прибыль поднялась на 11,1% — до 833 миллионов евро. Выручка увеличилась на 1,1% — до 5,037 миллиарда евро.

"В первые девять месяцев 2018 фингода мы столкнулись с трудными экономическими условиями. Негативный курсовой эффект снизил выручку от продаж группы на более чем 900 миллионов евро за период", — приводятся в релизе слова генерального директора Henkel Ханса Ван Байлена (Hans Van Bylen). При этом за квартал отмечается органический рост продаж в 2,7%, в основном за счет подразделения Adhesive Technologies, на который приходится почти половина выручки группы, органический рост подразделения за квартал составил 3,8%.

По итогам года группа подтвердила прогноз по органическому росту продаж на 2-4%, скорректированной маржи по EBIT — примерно на 18%, а скорректированной чистой прибыли в пересчете на привилегированную акцию — примерно на 3-6%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. ООО "Хенкель Баутехник", основанное в марте 2002 года, представляет на российском рынке продукцию под торговыми марками Ceresit, Thomsit и Экон, производимую на заводах в Коломне, в Челябинской и Ульяновской областях.