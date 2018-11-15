ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя — ПРАЙМ. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач прогнозирует инфляцию в РФ по итогам ноября 2018 года в 3,8% в годовом выражении.

"Нет, ниже, я бы сказал, 3,8%", — сказал Клепач в четверг журналистам в кулуарах международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен", отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что инфляция в годовом выражении достигнет таргета в 4% уже в ноябре.

Банк России прогнозирует инфляцию в РФ в 2018 году на уровне 3,8-4,2%. Целевое значение ЦБ по инфляции в РФ составляет 4%.