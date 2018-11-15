МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в октябре ускорилась до 5,15% с 5,08% в сентябре, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в октябре 2018 года повысилась до 5,15% после 5,08% в сентябре и 5,02% в августе", — говорится в материалах регулятора.

ЦБ отмечает, что плавный рост трендовой инфляции указывает на продолжающуюся стабилизацию инфляционного давления среди отдельных наиболее устойчивых компонент ИПЦ на уровне, несколько превышающем 4%.

На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, добавил регулятор.