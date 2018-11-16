МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Санкции обошлись российской экономике в 6 процентов роста за четыре года, отмечается в исследовании Bloomberg Economics.

В настоящее время экономика России на 10% меньше, чем можно было прогнозировать в конце 2013 года. Отмечается, что отчасти такая динамика связана с падением цен на нефть, а также внедрением в стране инфляционного таргетирования и распродажей на развивающихся рынках, однако санкции играют в этом большую роль.

"Часть разрыва между прогнозами и фактическими показателями, вероятно, является результатом устойчивого эффекта санкций, уже введенных и потенциальных, в течение последних пяти лет", — считает аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон (Scott Johnson).

Это фактор, по мнению экспертов, ставит под сомнение прогнозы правительства России о том, что реформы и инвестиции приведут к росту ВВП страны более чем на 3% к 2021 году. "Такой рост возможен, но его темп не будет устойчивым без резкого повышения производительности в экономике", — отметил Джонсон.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.