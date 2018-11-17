ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Двухдневный саммит АТЭС открывается в столице Папуа — Новой Гвинеи, Россию на нем представит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ключевыми темами форума, в котором примут участие представители 21-й экономики мира, станут содействие развитию цифровой экономики, торгово-социальная либерализация и поддержка в этом контексте международной торговой системы.

Примечательно, что обсуждать вопросы либерализации торговли и снятия излишних барьеров для сотрудничества лидеры АТЭС будут на фоне продолжающейся торговой войны между крупнейшими экономиками мира — Китаем и США.

В этой связи, как считают эксперты, особое внимание будет приковано к выступлениям в Порт-Морсби председателя КНР Си Цзиньпина и вице-президента США Майкла Пенса, который возглавлял американскую делегацию и на состоявшемся несколькими днями ранее в Сингапуре саммите АСЕАН. Президент США Дональд Трамп решил проигнорировать оба события.

РОССИЙСКАЯ ПОВЕСТКА

В преддверии поездки в Порт-Морсби российский премьер отметил необходимость развития сотрудничества в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что в перспективе поможет создать большой открытый рынок. "Об этом мы собираемся говорить на предстоящем саммите", — сказал Медведев.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Валерий Сорокин сообщил РИА Новости, что важным вопросом, помимо содействия экономическому развитию, в Москве также считают тему интеграции удаленных территорий.

"Для России это очень актуально. Для всех экономик АТЭС это тоже актуально и важно. Мы рассчитываем на очень активное взаимополезное сотрудничество", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Россия также ожидает на саммите продолжения дебатов по торговой либерализации.

"АТЭС традиционно выступает за укрепление международной многосторонней торговой системы. Естественно, мы также за то, чтобы она постоянно совершенствовалась и развивалась… Известна позиция одной из экономик (США – ред.) по этой теме. Я ожидаю продолжения каких-то дебатов, дискуссий по этой основной теме", — отметил он, добавив, что по большинству других вопросов в АТЭС имеется "достаточно хорошее" совпадение взглядов.

ТОРГОВЫЕ БИТВЫ

Торговая война США и Китая началась после того, как в июле в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

При этом если периодически со стороны Пекина звучат заявления о готовности к диалогу — так, премьер госсовета КНР Ли Кэцян говорил, что Китай по-прежнему надеется на равноправные переговоры с США по торговому спору, то американская риторика продолжает оставаться воинственной.

В интервью газете Washington Post Пенс заявил, что "лучший (если не последний) шанс" Китая избежать сценария холодной войны с США — это провести "масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности". На вопрос, что произойдет, если Пекин не согласится действовать таким образом, чтобы избежать холодной войны с США, вице-президент США ответил, что "тогда так тому и быть".

Пенс отметил, что если Пекин не пойдет на существенные и конкретные уступки, США готовы к усилению экономического, дипломатического и политического давления на Китай. Он считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика "менее устойчива". "Мы действительно считаем, что в любом случае находимся в сильной позиции", — сказал Пенс, добавив, что США может "удвоить" пошлины.

ЗА ДВА ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Противостояние двух крупнейших экономических держав не добавляет стабильности как в мировую экономику, так и в Азиатско-Тихоокеанский регион, где проживают 2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится около 59% мирового ВВП и 49% оборота международной торговли.

"Экономическая неопределенность и другие проблемы угрожают процветанию региональной экономики, процессу интеграции и стабильности", — отметил во вторник председатель совещания высокопоставленных представителей АТЭС Иван Помалеу.

Однако, несмотря на турбулентность, зона АТЭС является наиболее динамично развивающейся в мире. Эксперты полагают, что инвестиционный спрос в области инфраструктуры продолжит расти, особенно, в таких направлениях, как транспорт, энергетика и телекоммуникации.

Согласно докладу АТЭС об экономической политике 2018 года, в период 2020 — 2025 годов экономикам АТЭС нужны ежегодные вливания в 1,7 триллиона долларов, а в 2030 — 2035 годах вложения превысят два триллиона долларов.