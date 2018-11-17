ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя /ПРАЙМ/. Лидеры АТЭС рассмотрят программу по реализации дорожной карты, касающейся госрегулирования киберпространства, в которую вошли и российские предложения, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на деловом саммите АТЭС, Медведев напомнил, что РФ выдвинула ряд инициатив о сотрудничестве в цифровой сфере в рамках АТЭС.

В частности, он отметил, что речь идет об обмене опытом госрегулирования киберпространства, "поиске оптимального баланса, при котором защита данных не будет мешать бизнесу". По его словам, российские идеи нашли отражение в подготовленной в прошлом году профильной дорожной карте.

"Планируется, что рамочная программа по реализации карты будет вынесена завтра на одобрение лидеров", — добавил российский премьер.

Двухдневный саммит АТЭС стартует в субботу днем в Папуа-Новой Гвинее, российскую делегацию возглавляет Медведев.