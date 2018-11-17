ПЕКИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях саммита АТЭС заявил о необходимости активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле между двумя странами, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Необходимо сфокусироваться на продвижении совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь", ускорить проведение второго этапа переговоров по соглашению о свободной торговле между нашими двумя странами, а также способствовать оптимизации и продвижению на новый уровень взаимовыгодного сотрудничества", — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, сторонам также необходимо "укреплять координацию и сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая АТЭС, G20, трехсторонний формат Китай-Япония-Южная Корея".

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил, что "в настоящий момент двусторонние отношения Китая и Южной Кореи демонстрируют тенденцию к быстрому восстановлению, контакты и сотрудничество в каждой сфере в значительной степени возобновились".

"Сеул готов прикладывать совместные с Китаем усилия для углубления сотрудничества и обеспечения еще больших благ для народов двух стран", — заявил он.