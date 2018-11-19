МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Данное постановление было внесено Минтрудом РФ. Согласно федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в РФ" правительство может ежегодно устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики как на территории одного или нескольких субъектов федерации, так и на всей территории России. При этом учитываются региональные особенности рынка труда и необходимость приоритетного порядка трудоустройства россиян.

"В некоторых сферах экономической деятельности подписанным постановлением на 2019 год сохранена установленная на 2018 год допустимая доля иностранных работников. В ряде видов экономической деятельности — снижена", — говорится в тексте пояснительной записки к постановлению от 14 ноября.

Отмечается, что в сфере сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля снижена с 28% до 26% общей численности работников.

"На 2019 год сохранена установленная на 2018 год допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами", — говорится в тексте документа. Уточняется, что эта норма не распространяется на территории Приморского края и Астраханской области.