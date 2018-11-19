МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов, используемый для применения статьи УК РФ о контрабанде, пополнится изделиями из драгоценных металлов, что позволит привлекать к уголовной ответственности за их контрабанду, следует из сообщения пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС).

"С 24 ноября 2018 года расширяется перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Согласно действующему УК за контрабанду стратегических важных товаров и ресурсов возможна ответственность до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Согласно постановлению правительства РФ в него войдут изделия из драгоценных металлов и камней, а также природного жемчуга; карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла; корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла; руды и концентраты драгметаллов, поясняет пресс-служба.

В настоящее время в отношении этих товаров может возникать лишь административная ответственность в случае незадекларированного провоза. Так, согласно нормам ЕЭК, административная ответственность возникает на воздушном транспорте сейчас при провозе товаров на 10 тысяч евро, на других видах транспорта — это 1500 евро и вес не более 50 кг. Однако уголовная ответственность не предусмотрена.

"С вступлением в силу новых правил за контрабанду указанных товаров общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей предусмотрена уголовная ответственность по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-службы.