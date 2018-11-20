МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Новая стратегия немецкого химического концерна BASF SE предусматривает рост EBITDA на 3-5% в год и ежегодное увеличение дивидендов на акцию, говорится в сообщении BASF.

"BASF ставит целью рост EBITDA на 3-5% в год", — говорится в сообщении. BASF также планирует стать лидером нефтехимической отрасли и обеспечивать доходность для инвесторов выше среднего уровня в отрасли. "Мы хотим ежегодно увеличивать дивиденды на акцию, что будет обеспечено высоким уровнем свободного денежного потока", — приводятся в сообщении слова финансового директора компании Ханса-Ульриха Энгеля (Hans-Ulrich Engel). "Ранее мы говорили, что хотим сохранить объем дивидендов на текущем уровне, теперь мы нацелены на ежегодный рост дивидендов", — сказал Энгель в ходе пресс-конференции.

BASF также планирует увеличить прибыль на 2 миллиарда евро в год с конца 2021 года. "Чтобы достичь этих амбициозных целей, BASF инициирует новую программу повышения эффективности, которая будет реализована с 2019 по 2021 год. Ее цель – ежегодное увеличение прибыли на 2 млрд евро с конца 2021 года. Программа будет включать в себя меры, направленные на производство, логистику, исследования и разработки, а также деятельность в области цифровизации и автоматизации и организационное развитие", — говорится в сообщении.

Важную роль в стратегии роста компании будет играть азиатский рынок. "К 2030 году Китай увеличит долю на химическом рынке в мире до около 50% (с 40% — ред.) и мы хотим участвовать в этом росте", — отметил генеральный директор BASF Мартин Брудермюллер (Martin Brudermuller). Кроме того, BASF планирует продажи на уровне 22 миллиардов евро к 2025 году. Рост продаж и прибыли будет обеспечен за счет капитальных затрат и инноваций, но компания не исключает покупки других активов в случае необходимости.

"Основной акцент будет сделан на эффективных и надежных проектных процессах, мы будем выходить из бизнеса, в котором не сможем достичь этого", — сказал Брудермюллер. BASF планирует сохранить выбросы парниковых газов до 2030 года на уровне 2018 года при росте производства. "Для достижения этой цели, BASF улучшит управление, эффективность и интеграцию производств, и увеличит закупки электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, там, где возможно", — говорится в сообщении. Это потребует подходящего нормативно-правового регулирования в Германии, Европе и во всем мире.

Также BASF в начале 2019 года представит изменения в структуре сегментов бизнеса. "Мы усовершенствуем наше портфолио и сосредоточим распределение средств на растущих сегментах бизнеса", — сказал Брудермюллер. При этом компания не собирается значительно менять структуру холдинга, отметил он.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, численность сотрудников группы превышает 122 тысячи человек.