МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 13 по 19 ноября замедлилась до 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 3,3%, сообщает Росстат.

За неделю с 7 по 12 ноября инфляция ускорилась до 0,2%, до этого она оставалась на уровне 0,1% семь недель подряд, с 18 сентября по 6 ноября.

За прошедший период цены на пшено выросли на 1,7%, сахар-песок – на 1,2%, мясо кур – на 0,7%, соль – на 0,5%, муку – на 0,4%, говядину, сливочное масло, сыры, пастеризованное молоко, хлеб, гречневую крупу и рис – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,6%, при этом огурцы стали дороже на 8,1%, помидоры – на 5,3%, лук – на 2,8%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 2,2%.