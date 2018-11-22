МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, участник так называемого "лондонского списка" Титова, в четверг вернулся в Россию, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Сегодня бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, участник так называемого "лондонского списка" уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, вернулся в Россию из аэропорта "Хитроу". Предпринимателю избрана мера обязательства о явке", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что уголовное дело против Локтионова было возбуждено в Краснодаре в 2010 году. Его обвиняют в хищениях у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши денежных средств на сумму более 100 миллионов рублей.

"Сразу по прибытии Анатолия Локтионова в отношении него были проведены необходимые следственные действия, и следователь избрал обязательство о явке. Анатолий Локтионов стал шестым фигурантом списка, вернувшимся в Россию с начала этого года", — заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, находящихся в федеральном и международном розыске, Дмитрий Григориади, слова которого приводятся в сообщении.

"Наша команда продолжает работать над тем, чтобы помочь предпринимателям беспрепятственно вернуться из-за границы и уже в России отстаивать свою невиновность", — добавил он.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. В мае в интервью РИА Новости Титов говорил, что представил президенту РФ Владимиру Путину юридический путь, гарантирующий безопасное возвращение в Россию скрывающихся за рубежом от преследования правоохранительных органов предпринимателей, и глава государства дал необходимые поручения следственным органам и прокуратуре.