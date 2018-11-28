МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 20 по 26 ноября вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 3,4%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция замедлилась до 0,1% в период с 13 по 19 ноября, за неделю с 7 по 12 ноября она ускорилась до 0,2%, а до этого семь недель подряд, с 18 сентября по 6 ноября, оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,5%, куриные яйца – на 1%, мясо кур и сахар-песок – на 0,8%, свинину и муку – на 0,5%, сыры, рис и соль – на 0,4%, мороженую рыбу, полукопченую колбасу, мясные консервы, сливочное масло, хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов и чай – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2%, при этом огурцы стали дороже на 7,3%, помидоры – на 5,6%, белокочанная капуста – на 2,7%, лук – на 2,1%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,4%.