ЛОНДОН, 28 ноя /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Выход Великобритании из ЕС без достижения сделки по Brexit по силе воздействия на экономику Великобритании может превзойти последствия мирового финансового кризиса 2008 года и приведет к рецессии, говорится в заявлении Банка Англии, опубликованного в среду.

При реализации сценария "без сделки" ВВП Великобритании через год после Brexit упадет на 8%, считает регулятор. Цены на жилую недвижимость упадут на 30%, на коммерческую – на 48%.

Курс британского фунта потеряет 25% к доллару, безработица вырастет до 7,5%, инфляция достигнет 6,5%, говорится в аналитическом докладе.

Слабый рост ВВП Великобритании наметится лишь к концу 2023 года, полагает регулятор.

При этом Банк Англии отмечает, что крупные британские банки в целом готовы к последствиям различных, даже самых худших вариантов Brexit, имея достаточный объем капитала и резервов.

Поскольку крупные британские банки были устойчивы к более жесткому ежегодному стресс-тесту, они также более устойчивы, чем наоборот, к "разрушающему сценарию по Brexit", отметил регулятор.