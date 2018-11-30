МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейший российских агрохолдингов, приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на 34,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Русагро".

"Группа компаний "Русагро" сообщает о приобретении прав требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 миллиарда рублей. Оплата приобретенных прав будет осуществлена в рассрочку", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что приобретенный долг составляет более 80% от общей внешней долговой нагрузки "Солнечных продуктов". Долг обеспечен залогом всех основных активов компании.

"Русагро" планирует реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы "Солнечные продукты" с целью создания крупнейшей масложировой компании в России", — отмечается в релизе.

Басов отмечал, что долг "Солнечных продуктов" превышает 40 миллиардов рублей, и "Русагро" работает с кредиторами компании для реструктуризации долга. По его словам, "Русагро", скорее всего, приобретет долг "Солнечных продуктов", после чего проведет реструктуризацию компании, купив привлекательные для группы активы.