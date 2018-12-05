МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 27 ноября по 3 декабря ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 3,5%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция сохранялась на уровне 0,1% две недели, в период с 13 по 26 ноября, с 7 по 12 ноября она ускорилась до 0,2%, а до этого семь недель подряд, с 18 сентября по 6 ноября, оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 2,6%, пшено – на 0,9%, сахар-песок – на 0,7%, мясо кур – на 0,5%, пастеризованное молоко, сметану, жирный творог, муку – на 0,4%, полукопченую колбасу, сливочное масло, стерилизованное молоко, сыры, хлеб, макаронные изделия и вермишель – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,7%, при этом огурцы стали дороже на 8,8%, белокочанная капуста – на 5,8%, помидоры – на 5,7%, репчатый лук – на 2,9%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.