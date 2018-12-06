МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 0,5% с 0,4% в октябре, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 3,8% с 3,5% в предыдущем месяце. Как сообщило статистическое ведомство, по итогам января-ноября рост потребительских цен составил 3,4%.

При этом продовольственные товары в ноябре к октябрю подорожали на 1%, в годовом выражении — на 3,5%, за 11 месяцев цены на них выросли на 2,9%. Без учета плодоовощной продукции они стали дороже к октябрю на 0,7% и на 3,8% в годовом выражении (за 11 месяцев — на 3,7%).

"В целом эти цифры можно назвать неплохими – многие опасались, что в ноябре инфляция составит 0,6%", — комментирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Текущий рост связан с ускоренной реакцией на запланированное в 2019 году повышение НДС. Часть производителей уже начинают закладывать этот фактор в цены. В какой-то степени играет роль низкий по сравнению с 2017 годом урожай текущего года. Этот фактор провоцирует инфляцию продовольственных товаров.

О причинах ценового скачка к концу года высказала мнение и старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. "Ритейл и производители начали поднимать цены еще осенью, чтобы избежать инфляционного шока после нового года. Кроме того, предстоящие праздники стимулируют потребителя к покупкам, и на таком фоне продавцы переписывают ценники на повышение, раз есть спрос", — считает она.

ТАРГЕТ УЖЕ БЛИЗКО

По оценкам Центробанка, годовая инфляция в РФ достигнет таргета в 4% до конца года. Оценки Минэкономразвития пока выглядят несколько более оптимистично, но и они могут быть пересмотрены. Официальный текущий прогноз на 2018 год — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Глава министерства Максим Орешкин в конце ноября заявил, что инфляция в 2018 году ожидается "в районе 4%".

Схожие прогнозы высказывают и опрошенные "Прайм" аналитики. По мнению Орловой, в 2018 году показатель составит 3,8-4%. "На это позволяют надеяться ноябрьские данные", — отмечает она.

По мнению Бодровой, к концу года инфляция составит порядка 4-4,1%, то есть вровень с официальным таргетом.

КОГДА ЦЕНЫ ПОДСКОЧАТ

В 2019 году регулятор ожидает скачка инфляции. По его оценке, из-за действия временных факторов она превысит 5% в 2019 году, прежде чем вернется к 4% в 2020 году.

С этим согласны и аналитики. "В 2019 году тревожным будет первый квартал, пиковый период роста цен придется на январь и часть февраля, затем не исключены всплески инфляции в апреле-мае и августе-октябре", — ожидает представитель "Альпари".

В начале года цены на товары и услуги вырастут от 2% и выше, и учитывая низкую платежеспособность населения и общий нервозный фон, с этим связанный, вполне можно будет увидеть и падение розничных продаж, и спад производства. По 2019 году индекс потребительских цен может составить 4,2-5,5%, предполагает она.

Орлова также ждет в начале года инфляционного всплеска. Этому способствуют повышение НДС и пенсионная реформа. Однако оба эти фактора провоцируют слабый потребительский спрос, который станет своего рода регулятором, не позволяющим производителям и торговле чрезмерно накручивать цены. "Таким образом, после скачка в начале года темпы инфляции начнут снижаться, и к концу года она выйдет на 4,2%", — прогнозирует она.