МЕХИКО, 6 дек — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в четверг, что со следующего года вся нефтяная продукция страны будет продаваться только за криптовалюту петро.

"Сообщаю, что в 2019 году вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться за петро в прогрессивной манере в соответствии с уже имеющимся графиком", — заявил Мадуро в видеообращении, размещенном в его микроблоге в Twitter. Мадуро находится в Москве, где провел переговоры и подписал ряд документов.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов, что составляет сейчас 9 тысяч суверенных боливаров по официальному курсу.