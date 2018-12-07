МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Каждый центральный банк выбирает подходящую для своей страны и текущей экономической ситуации монетарную политику. При изменении экономических условий ЦБ может менять направленность денежно-кредитной политики (ДКП). Например, она может быть жесткой, нейтральной или мягкой.

Однако в кризисные ситуации, когда стандартный набор оказывается неэффективным, регуляторы прибегают к другим инструментам, в частности к программе количественного смягчения.

ЧТО И КАК СМЯГЧАЮТ

Количественное смягчение — QE (Quantitative Easing), или программа стимулов, используется центральными банками для стимулирования национальных экономик.

При проведении такой политики регулятор максимально снижает процентные ставки, а также покупает или берет в обеспечение финансовые активы у банков для вливания денег в экономику. Увеличение ликвидности дает банкам возможность наращивать кредитование, что вкупе с низкими процентными ставками должно обеспечивать компаниям дешевые кредиты. При росте кредитования на развитие бизнеса компании создают все больше продуктов, а значит, растет потребление и появляются новые рабочие места.

Инструмент количественного смягчения также используется для удержания инфляции выше определенного уровня.

Фактически, программа QE является печатанием необеспеченных денег, хотя эти деньги электронные, а не материальные. Применение QE направлено на предотвращение кризисных явлений в экономике и ее будущий рост.

НЕДОСТАТКИ QE

Наибольшим риском применения программы количественного смягчения является стремительное ускорение инфляции. В случае роста ВВП этот риск перекрывается, однако если экономика не растет темпами, на которые рассчитывал центробанк, впоследствии возникает новая проблема.

При частой эмиссии денег национальная валюта обесценивается, в экономике появляются "пузыри".

КАК СРАБОТАЛА QE В США

Программа количественного смягчения в США стала ответом на разразившийся в стране в 2007 году ипотечный кризис, который уже в 2008 году перерос в мировой. Лопнувший американский ипотечный "пузырь" больно ударил по финансовой системе США. Федеральная резервная система (ФРС) сначала предприняла ряд стандартных действий, например, понизила ставку по федеральным фондам с 5% до 0-0,25%, то есть до минимально возможного уровня.

Однако классические инструменты не сработали, поэтому ФРС разработала нестандартное решение – программу количественного смягчения, которая называлась LSAP (Large-scale Asset Purchase). Она функционировала в условиях очень низких процентных ставок и была направлена на снабжение экономики ликвидностью через покупку ценных бумаг у банков, в частности ФРС выкупала долговые обязательства ипотечных агентств и облигации США, регулируя доходность этих бумаг.

Программа стимулов действовала в США на протяжении 6 лет — в 2008-2014 годах. Дважды программа приостанавливалась, но потом снова возобновлялась. В рамках программы ФРС предоставила американской экономике около четырех триллионов долларов.

До сих пор среди участников финансовых отношений существуют противоречивые мнения, насколько результативны были действия ФРС, так как хотя регулятор смог снизить процентные ставки и безработицу, сектор кредитования долгое время оставался проблемным из-за того, что инвестиции в реальную экономику не росли.

ПРОГРАММА АНГЛИИ

Банк Англии ввел программу количественного смягчения через год после США – в 2009 году, она активно работает до сих пор. ЦБ страны принял такую меру из-за угрозы своей экономике после глобального экономического кризиса.

В рамках первого раунда QE, проведенного в 2009 году, британский ЦБ выкупил активы на 200 миллиардов фунтов стерлингов. В октябре 2011 года регулятор начал новый раунд — на 75 миллиардов фунтов. В начале февраля 2012 года объем программы выкупа был увеличен на 50 миллиардов фунтов стерлингов, а в июле того же года — еще на 50 миллиардов. На текущий момент общий объем операций QE Банка Англии составляет 435 миллиардов фунтов.

Вместе с тем в стране сохраняется низкая процентная ставка – 0,75%, а инфляция находится на уровне 2,4%. Британский регулятор намерен запустить сворачивание программы QE только тогда, когда ставка достигнет 1,5%.

QE В ЯПОНИИ

Вслед за США и Англией QE решили ввести в Японии: в апреле 2013 года ЦБ страны запустил программу количественно-качественного смягчения QQE (Quantitative Qualitative Easing), в рамках которой заявил о намерении в крупных масштабах (80 триллионов иен в год) скупать гособлигации, удерживая их доходность на уровне, близком к 0%. Средний срок погашения ценных бумаг составляет 7-10 лет.

Страна более 15 лет страдает от дефляции, которая провоцирует спад производства и сокращение инвестиций. Программа QQE призвана разогнать инфляцию до 2% в год (сейчас она колеблется на отрицательном уровне). К уже введенным мерам в январе 2016 года ЦБ страны ввел отрицательную процентную ставку.

С самого начала программы ЦБ страны заявлял, что будет проводить такую политику столько, сколько это потребуется для роста внутреннего спроса и ускорения инфляции.

СМЯГЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ

В Европе программа количественного смягчения была запущена в январе 2015 года под названием "расширенная программа покупки активов" – APP (Asset Purchase Programme), в рамках которой Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобретает бумаги частного и государственного сектора, в основном гособлигации европейских стран.

Главой целью QE являются стимулирование экономической активности и разгон низкой инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю — чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу.

Изначально ЕЦБ оценивал размер программы в 1,1 триллион евро, тратя ежемесячно по 60 миллиардов на облигации стран еврозоны с инвестиционным рейтингом. Изначально ЕЦБ намеревался свернуть APP в сентябре 2016 года, однако затем регулятору пришлось неоднократно продлевать программу.

Программа работает до сих пор, в середине текущего года ЕЦБ принял решение завершить ее в конце 2018 года. За почти четыре года существования программы ЕЦБ потратил 2,5 триллиона евро.

В России последние несколько лет велись обсуждения о запуске аналога количественного смягчения, однако отказались от идеи из-за страха резкого скачка инфляции.