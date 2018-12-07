ОПЕК+: СУЕТА ВОКРУГ ДОБЫЧИ

Главным событием уходящей недели стала запланированная на 5-7 декабря министерская встреча ОПЕК+, в ходе которой участники должны договориться о новых уровнях сокращения добычи. Прежнее соглашение, предполагающее ограничение на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, заканчивает действие в этом декабре. Итоги встречи пока неизвестны, но снижение добычи странами ОПЕК на 1 миллион баррелей в сутки является основным сценарием. Что касается России, то ее хотят обязать сокращать добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, как и два года назад. Однако, по данным источников, максимум, на что может пойти наша страна – 150 тысяч баррелей в сутки на три месяца. Затем организация должна сохранить или пересмотреть этот объем в зависимости от состояния рынка.

Обсуждаются исключения и для ряда стран, находящихся на "особых условиях". Так, Иран, вновь попавший под санкции США, просит ОПЕК использовать как базовый месяц для сокращения добычи март или апрель. Однако ожидается, что выберут сентябрь или октябрь, когда объемы производства были выше. Возможны исключения для Ливии и Нигерии, которые только намерены присоединиться к соглашению, а также для Венесуэлы, находящейся в трудной экономической и политической ситуации. Как предполагается, соглашение будет подписано на полгода или год с возможностью пересмотра объемов сокращения добычи ежеквартально. Впрочем, уверенности в консенсусе на 100% нет: многое зависит от России, которая пока не высказала окончательной позиции относительно возможного снижения объемов.

ДЕМАРШ ПО-КАТАРСКИ

Значимым информационным поводом перед совещанием ОПЕК+ стало объявленное в понедельник решение Катара покинуть ОПЕК, в которой он состоял почти 60 лет. Страна объяснила это желанием сосредоточиться на производстве сжиженного газа, по которому занимает одно из лидирующих мест в мире. Эксперты, однако, считают, что не обошлось без политической подоплеки: отношения Катара с другими странами залива весьма напряженные, многие разорвали с ним дипотношения, обвинив в поддержке терроризма. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что посетит только церемонию открытия заседания ОПЕК и не примет участие в дальнейших встречах. При этом страна не собирается покидать нефтяной рынок и останется на нем активным игроком.

По мнению экспертов, уход Катара из ОПЕК не окажет серьезного влияния на цены на нефть, поскольку страна находится на 25-м месте в мире по объемам добычи и не может оказывать значительного влияния. Цены больше связаны с игрой России и Саудовской Аравии, которые являются определяющими игроками, остальным сегодня сказать особо нечего, указывают они. Действительно, в течение недели на нефтяные котировки эта новость никак не влияла. Вместе с тем, аналитики отмечают, что Катар правильно выбрал время, чтобы сообщить эту информацию. Если бы это случилось неделей раньше, когда Россия и Саудовская Аравия еще не объявили о том, что согласны участвовать в продлении сделки ОПЕК, катарский демарш мог негативно повлиять на цены. Все опасались бы, что сама организация развалится.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Во вторник первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сообщил, что ЦБ предлагает закрепить право гражданина временно приостанавливать выплаты по ипотеке, например, в случае потери работы. Позднее в пресс-службе ЦБ пояснили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж по кредиту не менее чем на 50% на срок от шести месяцев в случае наступления у заемщика сложной жизненной ситуации. Законопроект может быть внесен депутатами в Госдуму в декабре, а принят в первом квартале 2019 года. Его авторы считают, что новация даст банкам еще один импульс идти навстречу клиентам. На сегодняшний день в России ипотечных заемщиков больше миллиона, а проблемная задолженность есть у 2% заемщиков.

При этом в Минфине настаивают на том, что подготовка документа требует сбалансированного подхода, чтобы не допустить роста ставок. Министерство настаивает на снижении среднего уровня ипотечных ставок до 8% и опасается, что в случае принятия непродуманных решений банки будут их повышать, дабы компенсировать увеличение своих рисков. В свою очередь, эксперты высказали мнение, что внедрение "ипотечных каникул" будет способствовать уменьшению доли просроченной заложенности и повысит популярность ипотеки у молодых заемщиков. Новости на этой неделе были и для пожилых клиентов банков. Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребкредитам с 65 до 70 лет. Это должно сделать банковские продукты доступнее для россиян с учетом повышения пенсионного возраста.

УКРАИНА ВЫХОДИТ ИЗ ДОГОВОРОВ

Украина де-факто полностью вышла из договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Законопроект предполагает немедленный выход из договора, не дожидаясь его автоматического прекращения в апреле 2019 года. Он уже одобрен Радой и передан на подпись президенту Петру Порошенко. Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Оно связано с предвыборной кампанией в стране – Порошенко, по словам президента Владимира Путина, искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ. Многие эксперты отметили, что разрыв договора в первую очередь ударит по украинцам. На нем базируются многие другие двусторонние соглашения, в том числе, о свободном перемещении граждан, работе украинцев в России, переводе денежных средств и т.п. Кроме того, в перспективе украинские власти могут разорвать действие и других соглашений, например, о статусе Азовского моря. Это может привести к непредсказуемым последствиям в акватории, являющейся "внутренним морем" двух стран.

ИНФЛЯЦИЯ УСКОРЯЕТСЯ

Согласно обнародованным в четверг данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 0,5% с 0,4% в октябре, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 3,8% с 3,5% в предыдущем месяце. Как сообщило статистическое ведомство, по итогам января-ноября рост потребительских цен составил 3,4%. По оценкам Центробанка, годовая инфляция в РФ достигнет таргета в 4% до конца года. В начале следующего года из-за действия временных факторов она может ускориться до 5% и более.

Позже регулятор уточнил, что в случае реализации рискового сценария, предусматривающего усиление санкций и падение цен на нефть до 35 долларов за баррель, инфляция может разово ускориться до двузначной величины. К таким последствиям приведет отток капитала и снижение сальдо счета текущих операций платежного баланса, которые вызовут коррекцию курса. Впрочем, эксперты полагают, что если такой разовый скачок и произойдет, он достаточно быстро будет скорректирован за счет слабого потребительского спроса, который станет своего рода регулятором, не позволяющим производителям и торговле чрезмерно накручивать цены. К концу 2019 года инфляция, по разным оценкам, составит 4,2-5,5%.

ДАВОС ИЛИ ПМЭФ

Россия констатировала, что ее делегация на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет в январе, в этом году вряд ли будет представительной. Все началось с того, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США, отказали в участии в форуме. Премьер Дмитрий Медведев в середине ноября заявил, что Россия не будет присутствовать в Давосе, если организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Позже Путин говорил, что бизнесмены сами вправе решать вопрос своего приезда. На этой неделе стало известно, что Росконгресс решил отменить проект "Русский дом", который ежегодно был международной платформой для встреч и партнерского диалога по самым важным вопросам развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества.

Данное решение не окончательное. Медведев в четверг заявил, что вопрос о поездке российской делегации в Давос зависит от позиции организаторов форума, они начали ее корректировать. В октябре директор Росконгресса Александр Стуглев отмечал, что в "Русском доме" планируется расширить пространство для деловых встреч и переговоров, так как к нему проявляют огромный интерес российские и иностранные участники форума. Теперь в ведомстве подчеркивают, что темы глобальной экономики и ее влияния будут активно обсуждаться во время Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 6 по 8 июня. Организаторы ПМЭФ ждут представителей всех стран, независимо от внешнеполитических позиций.

МОШЕННИЧЕСТВО В СБЕРБАНКЕ

Банк России в четверг сообщил, что сотрудник компании "Сбербанк Управление Активами" Дмитрий Бергер манипулировал рынками 50 ценных бумаг с февраля 2014 года по январь 2017 года, обеспечив ряду юрлиц доход свыше 150 млн рублей, а структурам Сбербанка и субъектам под их управлением – убытки как минимум в сопоставимом размере. Регулятор установил, что Бергер систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юрлиц по предварительному соглашению за счет средств работодателя, а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, ПФР, ФГКУ "Росвоенипотека". Аналогичные операции Бергер производил от имени "УК "Пенсионные накопления" в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО "НПФ Сбербанка".

В "Сбербанке Управлении Активами" заявили, что компания готова оказывать любое содействие регулятору и компетентным органам в расследовании ситуации. Позже служба безопасности Сбербанка сообщила, что совместно с правоохранительными органами в 2016-2017 годах принимали активное участие в проверке Банком России деятельности Бергера. В ходе проверки фактов нанесения ущерба банку или его клиентам доказано не было. В Сбербанке добавили, что в 2017 году сотрудник был уволен из АО "Сбербанк Управление Активами" по другим основаниям. Крупнейший банк РФ готов оказывать любое содействие Центральному банку и правоохранительным органам в расследовании данной ситуации.

ДРУЖИМ С КАРАКАСОМ

На этой неделе Россия и Венесуэла подписали ряд важных соглашений. Стороны договорились о гарантированных инвестициях в венесуэльскую нефтяную отрасль в размере более 5 млрд долларов, сообщил президент страны Николас Мадуро. По его словам, гарантированы российские инвестиции более чем на 1 млрд долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота. Стороны договорились о поставках 600 тысяч тонн зерна в 2019 году и на последующий период. Кроме того, подписан контракт по технической помощи для ремонта систем вооружения Венесуэлы.

Были заключены договоренности и по военно-техническому сотрудничеству, в частности, о приходе в Венесуэлу российской спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. Это позволит усилить и развить телекоммуникационную систему страны. Также Каракас высказал заинтересованность в модернизации наземных и воздушных систем, ранее поставленных из России. В свою очередь, в Минобороны РФ выразили надежду, что практика перелётов российской боевой авиации на аэродромы страны продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в ее порты. Россия и далее продолжит поддерживать Венесуэлу, заверили в Кремле.