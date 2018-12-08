ВАШИНГТОН, 8 дек /ПРАЙМ/. Минфин США снова продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+, "Группы ГАЗ" и "Евросибэнерго", а также контрактов с этими компаниями — с 7 до 21 января следующего года, следует из сообщения департамента минфина по контролю за иностранными активами (OFAC).

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлялись.