МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Налоговые условия в России будут неизменными в течение шести ближайших лет, но стимулирующие решения для отдельных видов бизнеса власти будут иногда принимать, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов. Силуанов: Финансовых санкций к субъектам РФ за неисполнение нацпроектов не будет

"Основные условия будет неизменны, но, конечно, налоговая система — всегда живой инструмент, она может реагировать на изменения, которые происходят в экономике", — заявил Силуанов, выступая на съезде "Единой России".

"Как это практике происходит: мы видим, что необходимо простимулировать через налоги решения, которые требуют поддержки. И я уверен, что в течение шести лет такие стимулирующие решения будут, они происходят каждый год", — пояснил он. "Мы не будет повышать налоговую нагрузку однозначно. Но внутри налоговой системы определенный вид настроек будет", — добавил Силуанов.

При этом он напомнил, что власти будут и дальше улучшать налоговое администрирование, будут добиваться исполнения действующих налоговых законов, от исполнения которых, по словам первого вице-премьера РФ, сейчас зачастую пытаются уходить отдельные предприниматели.

"И многие это действительно воспринимают как увеличение налоговой нагрузки. Н это не увеличение налоговой нагрузки. Мы говорим о том, что через увеличение администрирования происходит выравнивание более справедливой конкуренции между теми предприятиями, которые сегодня не платят налоги, но должны это делать", — заявил Силуанов.

Он отметил, что главная задача налогового администрирования сейчас — это даже не пополнении бюджета, а это задача создания нормальных равных условий для бизнеса.