АЛМА-АТА, 11 дек /ПРАЙМ/. Размер акциза на импортируемый в Казахстан бензин (за исключением авиационного) со вторника вырос с 4,5 тысячи тенге (12,2 доллара) до 10,5 тысячи тенге (28,4 доллара) за тонну.

Соответствующее постановление правительства премьер-министр республики Бакытжан Сагинтаев подписал 29 ноября текущего года, оно вступило в силу 11 декабря.

Между тем ставка акциза на импорт дизельного топлива сохранилась на прежнем уровне – 540 тенге (1,5 доллара) за тонну.

В июне гендиректор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин. По мнению эксперта, повышение акциза на импортируемое топливо позволит избежать затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов, на котором наблюдается профицит предложения.