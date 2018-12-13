МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Российская сторона удовлетворена результатами эксперимента, проведенного с Казахстаном, по отслеживанию транзита товаров с использованием навигационных пломб на основе технологии ГЛОНАСС и наземной инфраструктуры системы "Платон", заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Российская сторона удовлетворена итогами эксперимента. Имеется большой потенциал в создании единой системы отслеживания транзитных перевозок в ЕАЭС. С учетом разной технической готовности партнеров намерены двигаться в этом направлении последовательно и поэтапно", — сказал он.

По словам Приходько, сопряжение систем отслеживания дает возможность мониторинга движения транспорта по территориям друг друга практически в режиме реального времени, а также информации о состоянии навигационной пломбы. "В ходе указанного эксперимента не было зафиксировано случаев недоставки товаров или иных нарушений норм таможенного права", — добавил он.

Эксперимент проводился осенью 2018 года. На автотранспортные средства российских и зарубежных транспортных компаний устанавливаются специальные электронные пломбы, которые контролируются системой ГЛОНАСС, пояснял ранее замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Тимур Максимов. При этом в них "зашивается" вся информация о товаре. Электронная пломба на контейнере позволяет отследить, были ли какие-то попытки воздействовать на груз: все, что с ним происходит, фиксируется. Вся цепочка перевозок видна как контролерам, так и грузоотправителям, и грузополучателям.