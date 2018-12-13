ФРАНКФУРТ, 13 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк подтвердил, что он свернет свою масштабную программу покупки облигаций к следующему месяцу, завершив тем самым главу о периоде экстраординарных мер одного из крупнейших центральных банков в мире, сообщает Dow Jones.

Однако ЕЦБ смягчил свое заявление тем, что пообещал полностью реинвестировать средства, полученные в результате QA “в течение длительного периода после первого повышения ставки”. Об этом говорится в заявлении ЕЦБ, опубликованном в четверг.

ЕЦБ сигнализировал о завершении своей масштабной программы покупки облигаций, известной как программа количественного смягчения, ранее в этом году. Такое решение было принято спустя несколько лет после того, как ФРС и Банк Англии вернули свои программы стимулирования, в рамках которых они приобретали облигации.

Однако завершение этой программы совпало по времени с замедлением экономического роста в еврозоне. Риски для экономики начинаются с мировой торговой напряженности, неопределенности вокруг Brexit и заканчиваются возможной рецессией в экономике Италии, которая является третьей по масштабу экономикой в регионе.

Пара евро/доллар США упала на 9% с февраля, так как ФРС повысила процентные ставки уже трижды в этом году, а ЕЦБ просигнализировал о том, что не будет спешить с повышением ставок.

Руководство ЕЦБ недавно дало понять, что не испытывает сильных опасений относительно замедления экономики, утверждая, что этот процесс является вполне естественным после быстрого роста и отчасти отражает влияние временных факторов. В ходе своей пресс-конференции президент ЕЦБ Драги может указать на шесть лет беспрерывного экономического роста и инфляцию, которая в целом соответствует целевому уровню ЕЦБ, составляющему чуть ниже 2%.

Руководство ЕЦБ утверждает, что пользы от продления программы QE почти не будет, учитывая то, что на балансе банка уже находится облигаций на сумму 2,6 трлн евро, которые, как ожидается, будут удерживаться, по крайней мере, в течение двух лет. Инвесторы будут внимательно изучать детали того, как ЕЦБ может реинвестировать средства, полученные от покупок облигаций.

“Не было ощущения, что ЕЦБ прекратил покупки, даже напротив”, — сказал Марчел Александрович, экономист из Лондона, работающий в американском инвестиционном банке Jefferies. “За кулисами ЕЦБ покупает много ценных бумаг, и никто не знает, сколько именно”.

ЕЦБ также может намекнуть на сроки повышения процентных ставок в будущем. В своем заявлении ЕЦБ пообещал удерживать ключевую процентную ставку на текущем уровне —0,4%, по крайней мере, до конца лета 2019 года. Инвесторы не ожидают повышения ставки на 25 б.р. раньше начала 2020 года.

Главной причиной для беспокойства руководства ЕЦБ является Италия, экономика которой сократилась во 2-м квартале, что усилило опасения касаемо слабости в банковском секторе и высокого госдолга.