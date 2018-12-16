РИМ, 16 дек — ПРАЙМ. Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретится в понедельник в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Мантуров прибудет в Италию для участия в XVI сессии российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству.

Как отмечает посольство РФ, в ходе визита российский министр проведёт ряд встреч с представителями итальянского правительства, в числе которых вице-премьер, глава министерства экономического развития Луиджи Ди Майо и министр иностранных дел страны Энцо Моаверо Миланези, который вместе с Мантуровым является сопредседателем Совета по экономическому сотрудничеству.

Также глава Минпромторга РФ примет участие в открытии российско-итальянского бизнес-форума и подпишет ряд двусторонних документов.