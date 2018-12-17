МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ, Вероника Буклей. Российский экспорт в уходящем году получил статус национального проекта, а цели по нему были включены в список майских указов президента. В условиях санкций и роста протекционизма в мире России удается наращивать неэнергетический экспорт – в этом году он может побить исторический рекорд. О том, на какие рынки стоит сделать ставку в ближайшее время, в какие страны придет Российский экспортный центр, а также системе поддержки бизнеса в интервью агентству "Прайм" рассказал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

- Андрей Александрович, насколько сильно рост протекционизма в мире и санкции в уходящем году повлияли на экспортные возможности России?

— Хочу отметить, что санкции не оказали существенного влияния на российский несырьевой неэнергетический экспорт. Об этом говорят и его нынешние рекордные цифры, а также тот факт, что в этом году показатели экспорта в США растут, как и товарооборот двух стран. Так, по итогам девяти месяцев нынешнего года экспорт России в США составил 8,6 миллиарда долларов, увеличившись на 14%, при этом фактические поставки ещё больше, так как часть продукции идёт через посредников.

Что касается протекционизма, то это объективные реалии сегодняшнего времени, в которых приходится существовать бизнесу, и не только российскому. Глобальные экономические тенденции цикличны. Еще не так давно была мода на теорию Адама Смита с его невидимой рукой рынка, сейчас вновь возвращаются протекционистские настроения.

Завтра, не исключаю, мировая экономика может преподнести нам новые вызовы. Именно поэтому здесь так важна отстроенная система мер поддержки, которую мы постоянно совершенствуем, чтобы облегчить экспортерам выход на внешний рынок. Чем сильнее и влиятельнее экспортная система поддержки со стороны государства, тем легче бизнесу выходить на новые рынки.

- Открылись ли новые ниши в каких-то странах для российских экспортеров?

— Экспорт пшеницы в этом году, по нашей оценке, почти на треть превысит прошлогодний рекорд и составит более 42 миллионов тонн – ни одна страна мира не имела подобных показателей последние 30 лет. Мы активно расширяем присутствие на рынках продукции деревообработки, удобрений, кондитерских изделий, строительных материалов и другие.

Из совершенно новых направлений можно отметить экспорт баранины, который в довольно больших для этого рынка объемах начался в Иран. Или, например, Volkswagen с завода в Калуге начал экспорт двигателей российского производства. Они поставляются в Испанию, Чехию и Польшу.

- В последнее время торговая война обострила отношения Китая и США. Какие перспективы и возможности появляются на этом фоне у России? Какие американские ниши мы сможет заместить на рынке КНР?

— Как мы видим, ситуация очень подвижна. Уверен, что успех российской продукции строится на ее конкурентных преимуществах, а не на ссорах других стран. Хотя, безусловно, Китай стремится диверсифицировать свои поставки на фоне нестабильности в отношениях со своим главным торговым партнером.

Сектор АПК – одна из тех ниш, где мы можем расширить свое присутствие. И в этой сфере уже есть большие достижения. По результатам визита Дмитрия Медведева в Китай в ноябре 2018 года были достигнуты договоренности по открытию китайского рынка молочной продукции для экспорта из России – теперь вся номенклатура молочной продукции может ввозиться в Китай. Также российской стороне был предоставлен доступ замороженного мяса птицы на китайский рынок.

- Набирает популярность формат Gastroweek. Где планируется провести следующие выставки?

— В следующем году запланированы визиты в Азербайджан, Саудовскую Аравию, Сингапур. Сингапур – это ворота в Юго-Восточную Азию, не менее перспективен и рынок Саудовской Аравии, например, по поставкам халяльной мясной продукции. Азербайджан – это традиционно популярное направление для российского экспорта, мы намерены развивать и укреплять это сотрудничество.

- Каков ваш прогноз по росту несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам 2018 года и на 2019 год?

— Мы ожидаем, что по итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составит около 148 миллиардов долларов и установит тем самым исторический рекорд (в 2012 году было 143,5 миллиарда долларов). Дальнейший прирост, по нашим оценкам, будет труднее, нежели двухлетний рост, который мы видели на фоне компенсации после кризиса. Тем не менее, мы рассчитываем, что положительная динамика будет продолжена.

- Какой объем средств будет выделен на развитие несырьевого экспорта до конца 2024 года в рамках нацпроекта по экспорту? Какие предложения вносил РЭЦ в этот проект?

— Общий объем средств, предусмотренный на развитие экспорта, порядка 950 миллиардов рублей на период до 2024 года.

Цель этого проекта – создать комфортную и современную среду и инфраструктуру для развития экспорта товаров и услуг. Кроме того, предстоит снизить административные и регуляторные барьеры в части налогового, валютного и таможенного контроля, создать на площадке РЭЦ систему "одного окна", чтобы повысить эффективность и скорость предоставляемых услуг. Предложено развитие лабораторной базы и признание результатов испытаний.

Предполагается проведение модернизации как минимум 25 опорных лабораторий, которые смогут проводить испытания в соответствии с методиками, которые признаются за рубежом. Среди другого инструментария – запуск совместной с ВЭбом программы по созданию и модернизации экспортно-ориентированных производств.

Кроме того, в регионах будет продолжена работа по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. До конца 2019 года он будет внедрен в 10 пилотных субъектах, и далее будет распространен на все регионы. Также сейчас мы проводим серьезный аналитический мониторинг, который призван показать наиболее чувствительные препятствия, существующие на внутреннем рынке ЕАЭС. Он позволит нам принять в перспективе ряд стратегических решений для их устранения.

Хочу подчеркнуть, что это не исчерпывающий перечень направлений, которые будут способствовать решению задачи наращивания несырьевого экспорта, а также укреплению наших позиций на внешних рынках. Перечень будет дополняться по результатам разработки стратегий отраслей и исследования барьеров, а также адаптироваться под требования экспортеров и изменения условий на внешних рынках.