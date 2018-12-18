МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Уходящий 2018 год окончательно закрепил поворот международной политики от дипломатических методов решения разногласий и приверженности международным договоренностям к временам информационных войн в духе highly likely.

Лидеры крупнейших международных держав считали в нынешнем году возможным выступать с абсолютно бездоказательными обвинениями, вводить на их основании санкций, в одностороннем порядке выходить из важнейших двусторонних и международных договоренностей.

Но, конечно же, был в международной политике не только негатив. В 2018 году, например, прошла первая полноформатная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, хотя и не приведшая к немедленному улучшению отношений.

Позитивное развитие событий наметилось в многолетней проблеме Корейского полуострова. Состоялись без преувеличения исторические переговоры Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, встречи последнего с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Уходящий 2018 год запомнится также концом двух эпох: на Кубе — семьи Кастро, а в Германии — Ангелы Меркель. Последняя ушла с поста лидера правящей партии, который занимала почти 20 лет, хотя пока остается канцлером ФРГ. А Рауль Кастро, руководивший страной с 2006 года, уже окончательно покинул пост главы госсовета и совета министров Кубы.

ГОД HIGHLY LIKELY

В уходящем году целый ряд стран Запада выступил с обвинениями в адрес России в том, что она якобы ведет на их территории разведывательную деятельность. Россиян под этим предлогом задерживали в Швейцарии, Норвегии, Нидерландах, Австрии, Великобритании, США.

В Гааге граждан РФ обвиняли в кибершпионаже за Организацией по запрещению химического оружия. Москва подобные обвинения отрицает, заявляя, что шпионить за ОЗХО ей нет никакого смысла. А в США россиянку Марию Бутину обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства. В Москве ее считают политической заключенной и требуют от США ее немедленно освободить.

Самым громким из "шпионских скандалов" стала попытка отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Осужденный ранее в России за государственную измену Скрипаль уже несколько лет проживал в английском Солсбери, при этом, по сообщениям некоторых СМИ, продолжал работать на иностранную разведку. В марте он и его дочь были отравлены, по версии Лондона — нервно-паралитическим веществом A234, разработанным в СССР.

Британские власти сразу, еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования обвинили в произошедшем Россию, не приведя, впрочем, ни одного доказательства. Самой существенной "уликой" стали слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей "очень вероятна" (highly likely). Ни один суд, конечно, таких "доказательств" бы не принял, но западным политикам этого было достаточно: дело Скрипалей спровоцировало международный скандал, последовали одни из самых массовых высылок российских дипломатов из стран Евросоюза и США.

Отсутствие доказательной базы также не помешало Лондону предъявить обвинения двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову, которых в Великобритании считают сотрудниками ГРУ. Сами подозреваемые в единственном интервью, которое они дали, утверждали, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

В Москве категорически отрицают причастность РФ к попытке отравления Скрипалей. Российская сторона указывает, что разработкой и изучением класса веществ, которое, предположительно, использовалось в Солсбери, занимались страны Запада. Москва также пытается добиться доступа к Скрипалям, но в Лондоне хоть и утверждают, что оба потерпевших поправились, публике их не показывают, местонахождение и состояние здоровья Скрипалей неизвестно.

НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ

На этом фоне не произошло долгожданного потепления отношений между Россией и США. Наоборот, Вашингтон несколько раз вводил санкции против России. Ожидаются и новые — в американском конгрессе находится на рассмотрении законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе, санкциями против нового госдолга России и государственных банков РФ. Госдеп о введении новых санкций против РФ: Процесс занимает время

Надежду на улучшение связей возлагали на состоявшуюся летом в Хельсинки первую и пока единственную полноформатную встречу Путина и Трампа. Однако желаемого прорыва саммит в финской столице не принес. Более того, сразу по возвращению в Вашингтон Трамп подвергся резкой критике со стороны тех, кто выступает против нормализации и развития отношений с Россией. Вторая за год встреча Трампа и Путина должна была пройти в начале декабря "на полях" саммита G20 в Аргентине, но в последний момент американский лидер отменил ее под предлогом инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

В целом, в Вашингтоне неохотно идут на контакты с Москвой. Так, глава российского МИД Сергей Лавров только один раз пересекался со своим американским коллегой Майком Помпео с момента его назначения на пост госсекретаря в апреле этого года – перед саммитом в Хельсинки. Ни на одном другом многостороннем мероприятии главы дипломатических ведомств двух стран так и не встретились, хотя технически возможности для этого были. Резко сократилось взаимодействие – по крайней мере, публичное – и по сирийской проблематике, хотя горячая линия между военными России и Соединенных Штатов продолжает работать.

"РУКА МОСКВЫ"

Осенью в США прошло одно из ключевых для американской политики событий — промежуточные выборы в конгресс, которые стали своеобразным вотумом доверия Трампу.

Вопреки прогнозам итоги голосования не принесли триумф демократам. На волне антитрамповских настроений они, мобилизуя электорат, провели масштабную кампанию по повышению явки, но обещанное "демократическое цунами" обернулось лишь сильным приливом. Демократы получили контроль за палатой представителей, но не выиграли сенат. Республиканцам удалось даже упрочить свое положение в верхней палате конгресса.

Тем не менее, итоги голосования могут оказать серьезное влияние на определение внешнеполитического курса США, так как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении Трампа теперь не будет активно блокироваться в палате представителей. Один из аспектов этого расследования касается якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента 2016 года.

Говорили о хакерах и прочих "кознях" Москвы и в ходе ноябрьских выборов в конгресс. Трамп, комментируя их итоги, даже не преминул пошутить, что в них, вероятно, тоже следует винить Россию. Но в Вашингтоне даже шутки о "руке Москвы" воспринимаются вполне серьезно. Ведь, несмотря на то, что накануне голосования американскими спецслужбами было подтверждено, что признаков вмешательства не зафиксировано, глава Пентагона Джеймс Мэттис позже заявил, что президент РФ Владимир Путин "опять пытался мутить воду".

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не вмешивается в делах других стран, в том числе – в выборы, и указывала не отсутствие каких-либо фактов, которые могли бы покрепить подобные обвинения.

США НА ВЫХОД

В 2018 году США продолжили выходить из международных договоренностей: после громкого прощания с Парижским соглашением по климату в 2017 Вашингтон заявил, что больше не будет участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. О неприемлемости СВПД для Вашингтона нынешний хозяин Белого дома говорил еще в ходе предвыборной кампании, а в мае 2018 объявил о выходе из соглашения официально.

Историческая сделка была заключена 14 июля 2015 года между Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) при курирующей роли Европейской внешнеполитической службы. Выполнение СВПД снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

После объявления о выходе из соглашения США заявили о восстановлении всех санкций против Тегерана. Как ожидалось, наиболее болезненным будет удар по иранской нефтяной индустрии, но Вашингтон предоставил временные исключения из санкций Китаю, Индии и ряду других импортеров топлива из Ирана. На этом фоне оставшиеся участники иранской ядерной сделки договорились, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

Еще одним масштабным заявлением о разрыве международных договоренностей стало намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сделано это было под предлогом того, что Москва якобы не соблюдает его положения. Как заявил Трамп, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Также в Москве предупредили, что если Соединенные Штаты будут и дальше в одностороннем порядке выходить из разного рода договоренностей и механизмов, то России ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера.

ПОШЛИНА ЗА ПОШЛИНУ

Наделали США шума и в сфере международной экономики, развязав торговую войну с еще одним торговым тяжеловесом — Китаем. Вашингтон в июле повысил таможенные пошлины на китайскую продукцию на 25%, зеркальный ответ Пекина не заставил себя ждать. Война пошлин продолжилась осенью их очередным повышением. Китай три месяца не будет взимать повышенные пошлины на импорт авто из США

Эти события повлияли не только на биржи Поднебесной, но и на фондовые индексы всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также самих Соединенных Штатов. Казалось, что конца торговой войне не видно: Трамп даже пригрозил ввести новые пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта.

Однако контакты лидеров КНР и США на полях саммита G20 вселили в мировые фондовые рынки небольшой, но оптимизм. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. В свою очередь, Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. При этом президент США заявил, что Китай согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили, ввозимые в страну из США, которые на данный момент составляют 40%.

В Пекине, комментируя эти договоренности, отметили, что они помогут не допустить дальнейшей эскалации в сфере торговли и благоприятно отразятся на всей мировой экономике.

ДИАЛОГИ О БЕЗЪЯДЕРНОЙ КОРЕЕ

Одним из главных позитивных итогов уходящего года стал начавшийся диалог Вашингтона с Пхеньяном, а также потепление отношений между Северной и Южной Кореями. США призывают Китай и Россию прекратить поставки нефтепродуктов в Северною Корею

КНДР и Вашингтон поменяли взаимные угрозы ракетных ударов на переговоры. Первый в истории американо-северокорейский саммит прошел в июне в Сингапуре. Там стороны договорились работать для достижения амбициозных целей: отказ КНДР от ракетно-ядерной программы, нормализация отношений между странами и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове.

Сначала все выглядело оптимистично. Власти КНДР заявили об отказе от ядерных испытаний, в доказательство своих намерений провели ликвидацию ядерного полигона Пхунгери в присутствии иностранных журналистов. США, в свою очередь, приостановили совместные Сеулом военные учения. Но дальше все застопорилось, и теперь Пхеньян и Вашингтон только обмениваются взаимными упреками в бездействии и всё откладывают второй саммит.

Более стабильным оказалось потепление в межкорейских отношениях. Кроме активизации рабочих контактов в гуманитарной и военной областях, лидеры КНДР и Южной Кореи успели провести сразу три саммита, один из которых прошел в Пхеньяне. Теперь Мун Чжэ Ин ждет Ким Чен Ына с ответным визитом, который должен стать первым в истории посещением южнокорейской столицы лидером Северной Кореи.

Ждут лидера КНДР и в Москве. Личная встреча северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным особенно актуальна в свете дискуссий о смягчении санкционного режима в отношении КНДР. Москва считает необходимым обсудить этот вопрос в рамках ООН на фоне снижения напряженности на Корейском полуострове.

ОТ РАКЕТНЫХ УДАРОВ К МИРУ

Во многом стабилизировалась за минувший год обстановка в Сирии. В страны постепенно возвращается мирная жизнь. Хотя в некоторых районах остаются боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ), большую часть территории страны контролируют сирийские правительственные силы. Во многом это стало возможно благодаря созданным Россией, Турцией и Ираном зонам деэскалации.

Еще в начале года ситуация была далека от нормализации. Масла в огонь подливали США и их союзники. В апреле Вашингтон решился на беспрецедентный шаг – коалиция во главе с США нанесла массированный ракетный удар по Сирии в ответ на предположительно имевшее место в апреле применение химического оружия в Думе и Восточной Гуте, в котором США обвиняют правительственные сирийские силы. В Москве ракетный удар назвали грубейшим нарушением международного права и выразили опасения, что Вашингтон может пойти на новую провокацию в Сирии. Однако теперь ПВО Сирии усилены современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Их поставка стала ответом на трагический инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, вину за гибель которого в Москве возложили на израильских военных.

В то время как в военном плане есть постоянное продвижение, политического урегулирования в Сирии достичь долго не удавалось. Импульс ему придал конгресс сирийского национального диалога, который прошел в Сочи в январе. Тогда на одной площадке Россия собрала более полутора тысяч сирийцев, представляющих различные политические и этноконфессиональные группы страны. Главным итогом стала договоренность о создании конституционного комитета Сирии, который может заработать уже до конца этого года.

УБИЙСТВО, ЗАПИСАНОЕ НА APPLE WATCH

В октябре в Турции произошла трагедия, который потенциально может оказать большое влияние на ситуацию в мире. Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и резко критиковавший саудовские власти после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана, пропал в Стамбуле после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии.

Практически сразу после его пропажи появились слухи, что Хашукджи убит. Власти Саудовской Аравии сначала заявляли, что журналист спокойно покинул здание консульства, но затем признали, что он погиб в дипмиссии якобы в результате ссоры.

Появившиеся в СМИ детали жестокого убийства Хашукджи, которого пытали, а потом задушили и расчленили, вызвали широкий резонанс и бурную реакцию международной общественности. Некоторые подробности об убийстве журналиста стали известны благодаря упущенной убийцами детали – часам Apple Watch, которые журналист, по данным СМИ, поставил в режим аудиозаписи, войдя в диппредставительство. На записи, в частности, слышно, что последними словами Хашукджи стали "Я задыхаюсь…".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к убийству журналиста причастны лица, приближенные к саудовскому наследному принцу. Эксперты в разных странах также высказывают мнение о том, что подобное преступление вряд ли могло быть санкционировано без ведома принца Мухаммеда бен Сальмана, а политики требуют принять меры в отношении Саудовской Аравии. В Эр-Рияде, однако, все обвинения отвергают, обещая наказать виновных.

А тем временем погибший Хашукджи вместе с несколькими другими журналистами стал "Человеком года-2018" по версии журнала Time.

КУБА БЕЗ КАСТРО

Целая эпоха закончилась в 2018 году на Кубе – остров впервые за несколько десятилетий возглавил кто-то не из семьи Кастро.

В апреле Рауль Кастро ушел с поста главы Госсовета и Совета министров. Он руководил страной с 2006 года, после того как его брат Фидель – легендарный вождь кубинской революции, правивший Кубой почти 50 лет, сложил с себя полномочия из-за проблем со здоровьем. Теперь и его сменил 57-летний Мигель Диас-Канель, ранее занимавший должность первого заместителя председателя Госсовета.

За годы у власти младшему Кастро удалось добиться проведения ряда важных реформ, в первую очередь — социально-экономических: на острове был разрешен частный бизнес, принят новый закон об иностранных инвестициях, создана зона свободной торговли, у жителей появился доступ к мобильной связи и интернету, кубинцы смоги выезжать за пределы страны без специальных разрешений.

Из международных достижений Рауля Кастро можно выделить восстановление дипломатических отношений с США летом 2015 года, хотя с приходом к власти Трампа сближение двух стран было значительно свернуто.

КОНЕЦ ЭПОХИ МЕРКЕЛЬ?

Ангела Меркель находится у власти в Германии, конечно, не 50 лет, но и ее правление – целая эпоха. И вот теперь, похоже, и она подходит к завершению. Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту лидера ХДС

В 2018 году в ФРГ достиг своего пика политический кризис. В середине марта, спустя рекордные пять с половиной месяцев сложных коалиционных переговоров Меркель в четвертый раз заняла пост канцлера. О том, что, возможно, она не досидит в этом кресле до конца положенного срока полномочий, поговаривали многие. Но то, что отставка замаячит перед Меркель уже через полгода после начала работы правительства, все-таки стало неожиданностью.

Разногласия между правящими партиями, резонансные антииммигрантские протесты в восточногерманском Хемнице, внутриполитические скандалы, продолжение падения их популярности, проявлявшееся на региональных выборах — все это ставило под вопрос устойчивость правительства Меркель. От канцлера ждали решений, но их не было.

Начали звучать мнения о необходимости досрочных выборов, но Меркель недаром провела 15 лет на вершине немецкого политического Олимпа и нашла выход, хоть и не без потерь. Канцлер объявила, что на очередном, декабрьском съезде она не будет претендовать на пост председателя правящей Христианско-демократической партии. При этом Меркель планирует оставаться канцлером дол конца положенного срока — до 2021 года.

Теперь во главе ХДС ставленник канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр. С приходом новых лиц к руководству правящей партии внутриполитический кризис в Германии удалось временно купировать, однако плата за это — начало конца эпохи Меркель.