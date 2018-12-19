ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания совета управляющих в среду с большой долей вероятности поднимет базовую ставку на 0,25 процентного пункта – до 2,25-2,5%, несмотря на призывы из Белого дома остановить политику ужесточения, рассказали РИА Новости аналитики, опрошенные в преддверие заседания.

Мировые инвесторы ждут заключительной в 2018 году встречи ФРС 18-19 декабря, по итогам которой будут объявлены решения по ставке в этом году, прогнозы регулятора относительно роста ВВП и инфляции, а также количество повышений этой ставки в 2019 году.

Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации может быть и меньше. По итогам заседания ФРС пройдет пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла. От него ждут сигналов, как будет развиваться американская и, как следствие, мировая экономика в следующем году.

ЧЕРНАЯ СТАВКА В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ

Сейчас сразу несколько факторов влияют на ситуацию в американской экономике и стоимость нацвалюты США. Во-первых, продолжается торговое противостояние США и Китая, а это две крупнейших мировых экономики. Во-вторых, цены на нефть нестабильны, дешевая нефть автоматически приведет к укреплению доллара, делая его менее конкурентоспособным по сравнению с другими валютами.

Вся эта неопределенность, по словам аналитиков Merrill Lynch, означает, что нацрегулятору США придётся "оперировать в темной комнате" в вопросе повышения ставки. Но несмотря на это, в этом году они не ожидают изменения курса ФРС, а значит ставка будет повышена на 0,25 процентных пункта, пишут аналитики банка в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

С ними согласны и эксперты банка Goldman Sachs. "В любом случае рост (американской экономики) по-прежнему выше потенциальных ожиданий, потребительская активность вдохновляющая, безработица продолжает падать ниже прогнозов ФРС в 3,5% к концу 2019 года, что, скорее всего, приведет к продолжению поднятия ставки", — говорится в обзоре банка, предоставленном его пресс-службой.

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Такую же точку зрения выразил в беседе с РИА Новости и профессор по международной экономике Брандейского университета Альфонсо Канелли.

"Мы должны ожидать повышения ставки на 25 базисных пунктов (0,25 процентного пункта). Последствия для рынка будут минимальными", — успокаивает он. Но предупреждает, что некоторые экономические индикаторы уже указывают на рецессию в следующем году.

"Сейчас, в начале недели, в корпоративном кредитовании слышны тревожные звонки, а доллар США уселся на максимальном уровне с начала 2017 года", — соглашается в своем обзоре Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.

Он, в отличие от других экспертов, считает, что "ФРС явно пора притормозить, и рынок это уже учитывает". И добавляет, что главный вопрос, "насколько она действительно притормозит в среду и ждет ли рынок действий ФРС или кредитный кризис уже набрал собственное движение". При этом эксперт добавляет, что в этой ситуации нужно не просто притормозить, а повернуться назад.

ТРАМП ПРОТИВ

Впрочем, и сам президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Президент даже пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале своего президентского срока — вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих регулятора тогда стал Джером Пауэлл. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставок.

Ранее в понедельник Трамп в очередной раз выразил свое недовольство по поводу эскалации роста ставки, написав в Twitter, что "с очень сильным долларом и практически без инфляции… пылающим Парижем и Китаем на спаде" просто невероятно, что ФРС еще рассматривает очередное ее повышение. А его советник по торговле Питер Наварро открыто призвал Пауэлла остановить политику ужесточения.

Несмотря на это, эксперты, опрошенные РИА Новости, сходятся во мнении, что так быстро остановить "машину ФРС" не получится — слишком сильна инерция. "Скорее всего, декабрьское повышение все-таки будет", — заключает старший ассоциированный эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.