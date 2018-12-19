МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Почти четверть работодателей (около 23%) намерены в следующем 2019 году сократить часть сотрудников. В то же время о расширении штата думают только 18% работодателей. Об этом сообщает в среду "Российская газета" со ссылкой на исследование портала Rabota.ru.

В опросе приняли участие 300 компаний РФ.

Крупные сокращения в наступающем году хотят провести в компаниях, которые работают в медиа и сфере маркетинга. Грозит увольнение и служащим в продовольственной отрасли, говорят организаторы опроса.

Меньше всего вероятны увольнения в B2B-компаниях: некоторые из них, наоборот, хотят свой штат расширить. Думают о новом наборе кадров и в IT-компаниях.

25% компаний, принявших участие в опросе, планируют ввести новую систему премирования либо пересмотреть старую. Эти изменения наиболее вероятны в автомобильном бизнесе и ритейле. Нематериальные бонусы в 2019 году собираются ввести 12% опрошенных работодателей.

17% — в основном IT-компании и работабщие на рынке строительства — хотят увеличить бюджет на рекламу и продвижение, 9% — сокращают расходы по этой статье.