МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 31 декабря выработать критерии привлечения частных инвестиций в нацпроекты, сообщается на сайте Кремля. Соответствующий текст поручений опубликован по итогам совещания по вопросу привлечения частных инвестиций в нацпроекты, которое состоялось в конце ноября.

Также президент поручил в срок до 1 февраля 2019 года определить порядок формирования портфеля проектов для привлечения частных инвестиций в нацпроекты федеральными ведомствами.

Кроме того, президентом поручено "обеспечить регулярное рассмотрение и утверждение проектов по привлечению частных инвестиций в национальные проекты на заседаниях президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам". Доклад должен быть представлен до 1 апреля 2019 года, далее — один раз в полгода.

Ответственным по поручению назначен первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Кроме того, президент поручил Минздраву, Минкультуры, Минкомсвязи, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторгу, Минпросвещения, Минсельхозу, Минстрою, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином и Минэкономразвития обеспечить формирование портфеля проектов для частных инвестиций в нацпроекты. Доклад должен быть представлен до 1 марта 2019 года, далее – один раз в квартал.