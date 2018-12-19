БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия начала имплементацию плана действий на случай отсутствия договоренности об условиях выхода Великобритании из Евросоюза к дате Brexit, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия начала сегодня имплементировать план действий (на случай — ред.) отсутствия сделки", — говорится в релизе.

Нынешний пакет ЕК состоит из 14 мер в ограниченном числе областей, где отсутствие договоренности о "разводе" может создать значительные трудности для граждан и бизнеса в ЕС. К таким сферам относятся, в частности, финансовые услуги, воздушный транспорт, таможенные вопросы.

В сообщении говорится также, что план действий Еврокомиссии не скрасит всех последствий такого "жесткого" Brexit. "Эти меры не могут и не смягчат общего влияния сценария отсутствия сделки", — отмечается в сообщении.

Планирующиеся меры также не могут компенсировать недостаточную готовность тех, кого может затронуть "жесткий" Brexit. "Они ограничены определенными сферами, где совершенно необходимо защитить жизненные интересы ЕС", — в частности отмечает ЕК.

ЕК считает также, что лишь ограниченное число особых мер необходимо принять для сохранения финансовой стабильности в 27 остающихся в ЕС стран в случае "жесткого" Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Ранее в декабре британские власти объявили об активизации подготовки к Brexit без соглашения.

"После тщательного изучения рисков, связанных со сценарием отсутствия соглашения в финансовом секторе, ЕК пришла к выводу, что для сохранения финансовой стабильности в 27 странах ЕС необходимо лишь ограниченное число мер на случай непредвиденных обстоятельств", — говорится в релизе.