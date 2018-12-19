МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Безработица в РФ в ноябре продолжила рост до 4,8% с 4,7% в октябре, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В ноябре 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,8% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в ноябре 2018 года составила 76,2 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.

В январе 2018 года безработица в России выросла до 5,2% с 5,1% в декабре 2017 года. Затем в течение этого года уровень безработицы снижался либо оставался неизменным. Тренд изменился в октябре, когда уровень безработицы в РФ начал расти впервые с января.