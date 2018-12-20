МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ФТС РФ по состоянию на 15 декабря перечислила в федеральный бюджет 5,6 триллиона рублей, что на 34% выше уровня годом ранее, заявил в интервью НТВ глава службы Владимир Булавин.

"По состоянию на 15 декабря 2018 года в федеральный бюджет таможня перечислила свыше 5,6 триллиона рублей, что на 34% превышает результат аналогичного периода прошлого года", — сказал он.

Повышению собираемости в бюджет способствует перевод таможенных процедур в цифровой формат, отметил он. В частности, в 2018 году большинство участников ВЭД перешли на электронный сервис "Единый лицевой счет" (ЕЛС).

"Если раньше нужно было иметь счета в каждом таможенном органе, куда подавались декларации, то начиная с этого года достаточно иметь один лицевой счет. Через ЕЛС в этом году в федеральный бюджет уже перечислено чуть более 4 триллионов рублей", — сказал он.