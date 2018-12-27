МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Рост украинской экономики по итогам 2018 года составит более 3%, заявил в четверг первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"С главного: экономика продолжает рост, по итогам 2018 рост ВВП составит более 3%. Растет экспорт, за 10 месяцев 2018 года мы экспортировали украинской продукции на почти 39 миллиардов долларов", — сказал Кубив на заседании кабмина, подводя итоги уходящего года.

По его словам, правительство намерено продолжить работу, чтобы рост экономики составлял 5-7% в год. "Драйверами этого процесса будут привлечение инвестиций, продолжение структурных экономических реформ и кадровое обновление, инновации и модернизация производства с локализацией в Украине, поддержка малого и среднего бизнеса и увеличения объемов экспорта, кооперация, создание совместных предприятий", — добавил Кубив.

Первый вице-премьер также сообщил, что по итогам 2018 года отмечается значительный рост промышленности и инвестиции, в частности, капитальные инвестиции в первом полугодии 2018 выросли на 26,6% против первого полугодия 2017 года. По его словам, рост экономики стимулирует развитие инфраструктуры, стремительно началась "малая приватизация", бизнес выходит из тени.

"В первом полугодии 2018 года уровень теневой экономики уменьшился на 3 процентных пункта и составляет 32% от официального ВВП", — сказал Кубив.

Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и прогнозным ростом экономики в 3%.