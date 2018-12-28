ГОРКИ, 28 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение по созданию рабочей группы России и Белоруссии по интеграции, в которую войдут представители всех российских ведомств во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным, в том числе Счетной палаты, Совета Федерации и Госдумы.

"Договорились создать группу рабочую. Я такое распоряжение подписал. У нас возглавит ее Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации (речь идет ведь об интеграции), Счетной палаты", — заявил Медведев журналистам.

Во вторник в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии, они обсудили, в том числе, цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдёт в Москве 29 декабря.

Белоруссия настаивает на компенсации ей негативных последствий от налогового маневра в нефтяной отрасли, который будет реализован в России в 2019–2024 годах. Свои потери Минск оценивал суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а потери бюджета в 2019 году — примерно в 300 миллионов долларов. Российский кабмин увязывает эту тему с углублением интеграции двух стран, заявляя, что ее нынешний уровень не дает оснований субсидировать белорусскую нефтепереработку.

Так, Медведев 13 декабря заявил о готовности страны реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. Такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования, указал он.