МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Если ситуацию в российской экономике в 2018 году можно назвать сумерками, в которых проявились очертания реформ, то наступающий год будет предрассветным часом, который, как известно, самый темный.

Итоги уходящего года для российской экономики однозначно оценить нельзя. С одной стороны, неплохую динамику показывает промышленность, проснулся потребительский спрос и даже сильное падение цен на нефть в конце года не вызвало панику у правительства.

С другой стороны – реальные доходы населения, хотя и вырастут впервые за последние годы, прибавят по итогам 2018 года лишь 0,5% вместо ожидавшихся 3,4%. Кроме того, в декабре существенно ускорилась инфляция (по предварительным данным Росстата, до 0,8% с ноябрьских 0,5%), и выросли инфляционные ожидания на фоне повышения НДС с 2019 года. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2018 года составит 1,8% — это выше, чем в 2017 году (1,5%), но ниже среднемировых.

"Внешние условия были в этом году неплохие. Цена на нефть была выше всех ожиданий, если не считать конца декабря, и на этом фоне, на мой взгляд, год получился стагнирующий, достаточно неудачный. На самом деле, мы должны были расти лучше", — считает экс-замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев, который сейчас заведует лабораторией в РАНХиГС.

По мнению директора аналитического департамента компании "Локо-инвест" Кирилла Тремасова, рост экономики и промышленности "вытянул" нефтегазовый сектор. "В 2017 году добыча нефти была заморожена, а в 2018 году разморожена. Нефтегазовый сектор во втором полугодии тянул экономику, промышленность вверх. Это и есть драйвер, других позитивных движений в экономике я не наблюдаю", — отметил он.

Главный экономист "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Олег Кузьмин, напротив, считает, что 2018 год, несмотря ни на что, был хорошим для российской экономики. "Мы видим неплохой рост, инфляция на цели ЦБ, невысокие ставки, умеренная волатильность курса", — полагает он.

Умеренным для российской экономики уходящий год назвала Татьяна Евдокимова из "Нордеа банка", и предсказала высокую вероятность замедления темпов роста в 2019 году.

ТОРМОЖЕНИЕ ВО ИМЯ РЫВКА

Факт, что наступающий год будет переходным и адаптационным для экономики, не скрывают и в правительстве. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП вырастет лишь на 1,3%, инфляция в первом квартале может превысить 5% или даже приблизиться к 6%, замедлится рост промпроизводства и оборота ритейла.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации поставил новые задачи: майский указ и утвержденные по нему 12 нацпроектов, которые должны кардинально повысить уровень жизни и трансформировать экономику. В результате экономика России к 2024 году должна войти в топ-5 ведущих в мире.

Естественно, достижение столь амбициозных целей невозможно без масштабного финансирования. На старте власти пошли на непопулярный шаг – повышение НДС с 18% до 20%, что даст бюджету свыше 600 миллиардов рублей ежегодно. Но эта жертва хоть и болезненна, но необходима для развития страны.

В дальнейшем в планах правительства – запуск масштабной программы по модернизации и созданию инфраструктуры стоимостью более 6 триллионов рублей (государственных и частных инвестиций), что простимулирует развитие всех отраслей экономики.

Для этого необходимо реализовать весь комплекс мер по стимулированию роста ВВП. Среди них увеличение бюджетных и частных расходов на инфраструктуру, создание комфортных условий для бизнеса, повышение производительности труда, расширение несырьевого экспорта и рост числа малых и средних предприятий.

Минэкономразвития ожидает увидеть эффект от реализации майского указа уже в 2020 году, когда, согласно базовому прогнозу министерства, ключевые показатели экономики резко ускорятся. Министерство исходит из того, что в 2020 году экономика выйдет на темпы роста в 2%, а уже с 2021 года выйдет на рост выше 3%, то есть приблизится к среднемировым.

СЛОЖНО, НО БЕЗ РЕЦЕССИИ

По мнению Кузьмина из "Ренессанс Капитала", в следующем году ситуация в экономике будет непростой, но не критичной. "Она будет сложнее, но она будет оставаться умеренно-хорошей. Все показатели выглядит немного похуже: экономический рост ниже, инфляция выше, среднегодовой курс (рубля – ред.) слабее, ставки растут. Но мы не ждем рецессии в первом полугодии, ничего катастрофического не происходит", — говорит он.

Тремасов более пессимистичен и полагает, что 2019 год для экономики и россиян будет однозначно сложным. "Я думаю, базовый сценарий роста экономики – это 1% плюс-минус, но если будут реализованы санкции, если упадет нефть, с очень высокой вероятностью экономика окажется в состоянии рецессии", — не исключил он.

"Никуда не делись все внешние риски – под конец года резко ухудшилась конъюнктура на сырьевых рынках. Цены на нефть под давлением и существует большой риск, что упадут еще ниже. При 40 долларах за баррель – мы увидим дальнейшее ослабление курса рубля, это усилит и инфляционное давление, отток капитала. Это очень серьезный риск для российской экономики", — считает Тремасов.

Евдокимова из "Нордеа банка" добавила, что геополитические риски, вероятно, останутся повышенными в течение всего года, так как санкционная риторика США сохраняется.

Простым россиянам в 2019 году, возможно, также придется "затянуть пояса", так как риски стагнации реальных доходов сохраняются. "Нет никаких факторов, которые могли бы этот тренд развернуть в следующем году, так как инфляция резко ускорится", — полагает Тремасов, который не исключает снижения роста реальных доходов, тогда как Минэкономразвития прогнозирует их рост на 1% по итогам 2019 года.