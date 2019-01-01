МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Ставки акцизов на табак в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2019 году повысилась на 10,01% и составила 1,89 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тысячи рублей за тысячу штук.

С 1 января на 10,03% выросла ставка акциза на трубочный, курительный, кальянный, жевательный, сосательный, нюхательный табак, она достигла 3,05 тысячи рублей за килограмм. Ставка акциза для сигар повысилась на 10,11% (207 рублей за штуку), для сигарилл, биди и кретек — на 10% (2,938 тысячи рублей за тысячу штук), для нагревательного табака — на 10% (5,808 тысячи рублей за килограмм), для электронных систем доставки никотина — на 9,09% (48 рублей за штуку), для жидкостей к данным системам — на 9,09% (12 рублей за миллилитр).

Как рассказал РИА Новости руководитель отраслевого информационного агентства "Русский табак" Максим Королев, вместе с ростом ставок акциза может увеличиться и стоимость табачных изделий. "Цены повысятся, безусловно. Одна из причин — это повышение акцизов, но она не самая страшная. 10% — это меньше, чем 20% — год назад или 40% — три года назад", — сказал он.

В свою очередь, повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с 18% отразится как на конечном продукте, так и на импортируемых компонентах табачных изделий — самом табаке, пленке, фольге, фильтрах и так далее, добавил Королев. "Я не берусь прогнозировать (как повысятся цены на табачные изделия — ред.), я думаю, не будет превышения 25%", — сказал эксперт.

Следующее повышение ставок на табачную продукцию произойдет с 1 января 2020 года.