МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Грузовые тарифы РЖД с 1 января 2019 году проиндексированы на 3,5%, вводятся новые на перевозки мусора и сохраняются надбавки на экспортные перевозки в размере 8% почти на все грузы, следует из решений ФАС.

Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная — это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная — часть РЖД, которую устанавливает ФАС.

ТАРИФЫ, НАДБАВКИ, СКИДКИ

Грузотарифы РЖД в 2019–2025 годы должны быть проиндексированы по принципу потребительская "инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта". В частности, в 2019 году они выросли на 3,5%.

Сохранится в 2019 году и экспортная надбавка к тарифу, которую ранее планировалось отменить. Гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщал журналистам после заседания правительства по инвестпрограмме РЖД, что кабмин принял решение о сохранении до 2025 года экспортной надбавки к грузовому тарифу РЖД в размере 8% за исключением нефтепродуктов и алюминия.

Согласно опубликованному на сайте РЖД приказу ФАС, экспортная надбавка не коснется не только нефти и нефтепродуктов, алюминия и алюминиевых первичных сплавов в болванках, слитках, чушках и подобных формах, порошка алюминиевого, но и энергетических газов.

Глава РЖД отмечал ранее, что при ухудшении ситуации по каким-то группам экспортных товаров компания будет рассматривать возможность предоставления скидок. Так, правление РЖД в конце 2018 года приняло несколько решений по представлению скидок к тарифу. При этом они коснулись не только экспортных перевозок, но и внутрироссийских.

В 2019 году будет действовать и дополнительный коэффициент 1,08 на импортные перевозки из Украины. То есть надбавка 8%. Он коснется перевозок из Украины через сухопутные погранпереходы России на Юго-Восточной и Московской железных дорогах (кроме пограничных переходов Рудня, Красное, Сураж, Злынка) на станции Московско-Курского, Московско-Рязанского и Московско-Смоленского регионов Московской железной дороги и Московского региона Октябрьской железной дороги.

ПОРОЖНИЙ ПРОБЕГ И МУСОР

Надбавка 6% вводится с января на порожний пробег полувагонов. ФАС поясняла, что это решение направлено на стимулирование сокращения порожнего пробега и непроизводительной работы железнодорожного транспорта, а также увеличение оборачиваемости подвижного состава.

Вступают в силу с 2019 года и скорректированные грузовые тарифы РЖД, касающиеся перевозок мусора. Раньше минимальная весовая норма (МВН, когда вес груза в вагоне меньше, тариф берется за эту норму, выше — за вес груза в вагоне) при его перевозках в полувагонах и крытых вагонах была указана в объеме 36 тонн.

Согласно изменениям, минимальная весовая норма для коммунальных отходов в сортированном виде при перевозках в полувагонах и крытых вагонах также составляет 36 тонн, несортированном — 40 тонн.