МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо в России с 1 января 2019 года, после снижения в середине 2018 года, вернулись к росту, увеличившись в итоге в 1,5 раза.

Налоговый кодекс предусматривает рост ставок акцизов на бензин на 4,1 тысячи рублей, до 12,314 тысячи рублей на тонну, на дизтопливо — на 2,876 тысячи рублей, до 8,541 тысячи рублей на тонну. Ставки увеличились с 1 января и останутся такими до конца года.

В 2018 году акцизы планировалось повысить два раза в год — с 1 января и с 1 июля. Однако в первой половине года стали резко расти цены на топливо. Например, цены на бензин на АЗС с январских 39,9 рубля за литр в среднем по стране увеличились до 43,43 рубля за литр к 4 июня. Одной из причин роста цен назывались акцизы.

В конце мая правительство поручило снизить акцизы. Власти отказались от их роста с 1 июля (на бензин — на 679 рублей на тонну и на дизтопливо — на 593 рубля на тонну). Кроме того, кабмин решил снизить акцизы с 1 июня — на дизтопливо на 2 тысячи рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3 тысячи рублей.

При этом отмечалось, что с 1 января 2019 года акцизы вернутся на уровень, планировавшийся до всех корректировок середины года. Повышение акцизов, по мнению властей, не приведет к росту цен на топливо благодаря принятым налоговым решениям. Одним из главных инструментов корректировки цен станет так называемый демпфирующий механизм, призванный сглаживать резкие колебания цен.

Он будет применяться пока оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс 10% (выше этого уровня он обнуляется). Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству. На 2019 год базовый уровень для бензина — 50,4 тысячи рублей за тонну, дизтоплива — 45 тысяч рублей.