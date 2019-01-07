МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. В Трудовой кодекс России необходимо внести соответствующие поправки, определяющие уровень надбавок в МРОТ, сообщил "Российской газете" глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его словам, согласно решению Конституционного суда, стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания начисляются на минимальную зарплату. Профсоюзы стали инициаторами данного судебного разбирательства.

В этой связи далее надо будет прописать в ТК РФ, какие надбавки включаются в МРОТ, а какие будут считаться поверх него.

Кроме того, Шмаков подчеркнул, что сейчас прожиточный минимум не соответствует потребностям населения страны.