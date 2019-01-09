ВАШИНГТОН, 9 янв /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) понизил свой июньский прогноз по росту мировой экономики на 0,1 процентных пункта до 2,9% из-за падения активности в торговле и в обрабатывающей промышленности, а также торговых войн, говорится в обновленном прогнозе банка "Перспективы мировой экономики".

Прогноз на следующий год тоже пересмотрен в сторону понижения на тот же 0,1 процентный пункт – до 2,8 % ВВП.

"На фоне возрастающих рисков ухудшения экономических показателей? в 2019 году темпы роста мировой? экономики, по прогнозам, замедлятся по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем 2018 года (3%) и составят 2,9%… Отмечено снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей? промышленности, сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков", — сообщает банк.

При этом, банк сохранил прогноз роста для развитых экономик на этот год (2%) и для Соединенных Штатов (2,5%). Но прогноз для США на следующий год понижен на 0,3 процентных пункта – до 1,7%. На этот год понижен прогноз и для зоны евро на 0,1 процентных пункта до 1,6%.

Пересмотрены прогнозы и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран – рост в этом секторе в 2019 году будет ниже, согласно ожиданиям ВБ, на 0,5 процентных пункта в 2019 году и 0,2 процентных пункта в 2020 году – 4,2 и 4,5% ВВП соответственно.

Понижен прогноз по росту в Китае (относится к развивающимся рынкам) на 0,1 процентный пункт – до 6,2%. Прогноз на будущий год для второй по величине мировой экономики, напротив, сохранен. ВВП КНР будет расти на 6,2%, ожидают в банке.

Прогноз банка по Индии сохранен на два ближайших года на уровне 7,5% ВВП.

Банк сохранил свой декабрьский прогноз и по росту ВВП РФ на этот и на следующий год – 1,5 и 1,8% соответственно. Если же сравнивать с июньским прогнозом, то погноз понижен на этот год на 0,3 процентных пункта. При этом, ожидания по росту Внутреннего Валового Продукта для стран БРИКС, куда входят и РФ, и Китай, и Индия пересмотрен в стороны понижения на этот и на следующий год на 0,2 и на 0,1 процентных пункта – до 5,2% и 5,3%.

Другой участник БРИКС — Бразилия будет расти на 0,3 процентных пункта медленнее в этом году, чем ожидали в банке в июне. Рост ВВП Бразилии в 2019 году составит 2,2%. Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 2,4% ВВП.