МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch допускает возможность понижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) США из-за "шатдауна" правительства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на слова главы Fitch Джеймса Маккормака.

"Если "шатдаун" продлится до 1 марта и лимит госдолга станет проблемой через несколько месяцев, возможно, нам придется задуматься о нормативной базе, о невозможности принять бюджет… и о том, согласуется ли все это с рейтингом на уровне "AAA", — передает агентство слова Маккормака.

Он добавил, что для рейтинга проблемным может стать уровень госдолга США.

Сейчас рейтинг США является наивысшим — "AAA", прогноз стабильный.

Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу с 22 декабря. Трамп требует более 5 миллиардов долларов нового финансирования на безопасность границы, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.