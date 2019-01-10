МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Вброс синтетических алмазов на мировом рынке принял массовый характер и затронул даже известные бренды: каждый пятый камень, продающийся под видом настоящего, природным не является, заявил в интервью агетству "Прайм" замминистра финансов России Алексей Моисеев, входящий также в набсовет одного из крупнейших в мире производителей алмазов — АК "Алроса".

"Вброс "синтетики", наверное, уже носит массовый характер, и есть экспертные оценки, что этот объем достигает свыше 20% камней, которые продаются после огранки. Это очень сильно беспокоит крупнейшие бренды, которые ненамеренно оказались жертвами такого подмеса и не смогли вовремя его выявить", – сказал Моисеев, отвечая на вопрос об объемах искусственных бриллиантов на рынке, которые продаются под видом натуральных камней.

"Я оценил бы объем синтетики в те же 20%. У крупных компаний вероятнее он меньше", — добавил он.

Россия в настоящее время выстраивает систему маркировки драгоценных камней и металлов. Предполагается, что все изделия с бриллиантами будут получать бирку с двухмерным кодом, с помощью которого можно будет проверить подлинность камня. Система, которая уже тестируется, позволит отслеживать весь путь изделия от добычи сырья до продажи в магазине, и даже его повторный вход в оборот.

Моисеев напомнил, что современные технологии создания "синтетики" продвинулись очень далеко. "Синтетика", по сути – это тот же камень, что и алмаз с тем же составом, просто получен искусственным путем. Есть аппараты, которые распознают синтетику, но все же сделать это очень сложно. Нет однозначного признака, который бы позволил ее распознать. Единственный способ гарантировать, что у вас натуральный камень – проследить каждый шаг камня от шахты до ювелирного магазина", — подчеркнул замминистра.