МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 января, уменьшилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя лишь до 225 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 231 тысячу заявок.

Среднее число первичных заявок за четыре недели увеличилось на 2,5 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 221,75 тысячи. Предыдущий показатель был пересмотрен в сторону увеличения — до 219,25 тысячи с 218,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 декабря, уменьшилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,722 миллиона человек. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,75 миллиона с 1,74 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает число людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.