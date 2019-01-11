ВАШИНГТОН, 11 янв /ПРАЙМ/. Демократы выразили в четверг недовольство показаниями министра финансов США Стивена Мнучина на закрытых слушаниях, посвященных санкциям против российских компаний, связанных с Олегом Дерипаской, включая "Русал".

"Это один из худших закрытых брифингов, которые мы получили от администрации (президента США Дональда) Трампа. Министр вообще едва ли давал какие-либо показания", — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которую цитирует издание Politico.

По ее словам, официальные лица, включая Мнучина, в основном занимались тем, что зачитывали вслух доступные публике документы, так что это было "тратой времени" для членов конгресса. Правда, она признала, что демократам сообщили и заключения разведки США по поводу компаний, о которых шла речь.

Пелоси отказалась сообщить, будут ли демократы в конгрессе блокировать намерение минфина снять санкции с ряда компаний.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Ранее председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США обратились с письмом к минфину, где призвали отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски до тех пор, пока они не получат ответы на имеющиеся у них вопросы.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Затем эти сроки неоднократно продлевались.