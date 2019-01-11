МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в 2018 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4,6%, до 211,965 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в 2018 году импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 211,965 миллиарда долларов США и по сравнению с 2017 годом вырос на 4,6%", — говорится в сообщении.

В декабре стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 18,993 миллиарда долларов и по сравнению с ноябрем вырос на 4,9%. При этом импорт текстильных изделий и обуви возрос на 23% и составил 1,049 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства – на 12,9% до 2,366 миллиарда долларов, химической продукции – на 6,8% до 3,484 миллиарда долларов.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз овощей в 1,8 раза, зерновых культур – в 1,6 раза, фруктов и орехов – на 49,2%, молочных продуктов – на 35,7%, мяса и субпродуктов – на 22,2%, сахара – на 1,3%. Вместе с тем сократился импорт растительного масла на 9,8%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 6%, рыбы – на 5,4%, табака – на 1,8%.

Импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок парфюмерно-косметических товаров на 12,4%, фармацевтической продукции – на 11,8%, продукции органической и неорганической химии – на 4,6%, полимеров и каучука – на 2,8%, а закупки мыла и синтетических моющих средств сократились на 3,7%. Среди текстильных изделий и обуви в декабре возросли закупки обуви на 48,3%, текстильной одежды – на 31,9%, текстильных материалов – на 27,6%. При этом ввоз хлопка сократился на 4,9%, готовых текстильных изделий – на 3,8%.

В импорте машиностроительной продукции выросли закупки летательных аппаратов в два раза, железнодорожных локомотивов – на 44,4%, судов и плавучих средств – на 33,3%, оптических инструментов и аппаратов – на 12,5%, механического оборудования – на 5,7%. При этом сократились поставки электрооборудования на 12,8%, средств наземного транспорта – на 6,4%.