МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос в рублевом выражении на 283 миллиарда рублей — до 4,036 триллиона рублей, в долларах — сократился на 7,1 миллиарда, до 58,097 миллиарда долларов, сообщил в пятницу Минфин РФ.

По состоянию на 1 января 2018 года объем фонда составлял 3,753 триллиона рублей, что было эквивалентно 65,15 миллиарда долларов. За декабрь объем фонда сократился в рублях на 532 миллиарда рублей, с 4,568 триллиона по состоянию на 1 декабря 2018 года; в долларах — на 10,5 миллиарда, с 68,55 миллиарда долларов на 1 декабря.

По состоянию на 1 января 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено: 15,262 миллиарда долларов, 13,412 миллиарда евро, 2,602 миллиарда фунтов стерлингов. На депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 581,2 миллиарда рублей. Еще 3 миллиарда долларов из фонда размещены в суверенные облигации Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, вложено 161,6 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. В привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 миллиарда рублей. Еще 164,434 миллиарда рублей размещено на депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

В декабре Минфин приобрел за счет средств ФНБ на 12,2 миллиарда рублей облигации госкомпании «Автодор» для финансирования строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги. Также 20 миллиардов рублей было направлено на привилегированные акции РЖД для проекта модернизации БАМа и Транссиба. Еще 648,2 миллиарда рублей из ФНБ в декабре были направлены в бюджет РФ для финансирования дефицита ПФР.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2018 году составил 58,196 миллиарда рублей, что эквивалентно 923,3 миллиона долларов.